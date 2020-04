Ascolti Tv 28 aprile 2020, la prima serata non decolla. Meglio la Gruber

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 11:40

. Serata moltocon quattro programmi che non arrivano all’11%. Su Rai1 Un Nuovo Giorno lo show di Andrea Bocelli Live è stato seguito da quasi 2 milioni e 700 mila spettatori pari al 10,6% di share. La stessa percentuale de Le Iene Show su Italia 1. Su Canale 5 Karol Un Papa rimasto uomo poco meno (10,2%). Su Rai2 bene la commedia Finalmente Sposi che registra il 10%. Tra i talk miglior share per Floris e Giordano (entrambi al 7%) che superano la Berlinguer (5,7%). Come spettatori diMartedì va vicino alla media di 1,8 milioni, Fuori dal Coro e Carta Bianca non superano la soglia dell’1,5 milioni. Su Tv8 Spider Man: Homecoming 3,5%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti 2,4%. Su Rai4 Vendetta Finale 2,8%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan 126.000 spettatori pari allo 0,4% (che diventano 188 mila sommando gli spettatori dei canali +1, On Demand e le repliche).In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 5,4 milioni con il 18,3%. Su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,3 milioni e il 17,9%. Su La7 Otto e Mezzo 8,9% con oltre 2,6 milioni di media spettatori. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4,9%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,4 milioni (18,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,2 milioni (18,4%).