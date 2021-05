Ascolti Tv 26 maggio 2021, Montalbano e Sciarelli più forti del Gladiatore

Ascolti Tv 26 maggio 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano con l’episodio L’Età del Dubbio ha conquistato una media di 4.429.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? sfiora i 3 milioni (2.911.000 e 13,5%). Su Canale 5 il film Il Gladiatore con Russell Crowe 1.695.000 (9,8%). Su Tv8 l’interminabile finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United 1.656.000 (7,5%). Su Rai2 il film Dove Eravamo Rimasti con Meryl Streep e Kevin Kline 849.000 (3,6%). Su Italia 1 il film Alice Oltre Lo Specchio con Johnny Depp 799.000 (3,5%). Su Rete4 Zona Bianca 813.000 (4,1%). Su La7 The Social Network 394.000 (1,8%) e Atlantide 217.000 (2,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 443.000 (1,8%).

In fascia Access prime time su Rai1 Soliti Ignoti scende sotto la soglia dei 5 milioni (4.849.000 con il 19,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.473.000 (14,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.592.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.121.000 (5%) nella prima parte e 1.033.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 866.000 (3,5%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.122.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.772.000 (7,4%). Su Italia1 CSI 898.000 (3,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 398.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.002.000 (25,1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.310.000 (14,9%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 956.000 (10,3%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 838.000 (9,9%). Su Rai 2 Re-Start 199.000 (1,6%), I lunatici 67.000 (1,5%). Su Italia 1 Baggio: L’uomo dietro il campione 397.000 (3,1%). Su Rete 4 Confessione Reporter 187.000 (3,6%).

