Ascolti Tv 26 dicembre 2019, oltre 4,3 milioni incantati da Cenerentola

Venerdì 27 Dicembre 2019, 11:31

. Su Rai1 Cenerentola è stata vista da oltre 4 milioni e 300 mila spettatori di media pari al 20,1% di share. Su Canale 5 All Together Now 12%. Su Rai2 Ratatouille 7,5%. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant 4%. Su Rai3 La Soffiatrice di Vetro 6,8%. Su Rete4 Non è Natale senza Panettone 5,9%. Su La7 Gazzetta Sports Awards 2019 1,9%. Su Tv8 Un Natale coi fiocchi 2,1%, sul Nove Michelangelo Vita di un Genio 1,7%. Sul 20 Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re 3,5%.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno oltre 5,1 milioni con il 22,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 16%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rai3 Non ho l’Età 6% e Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Uozzap! Collection 3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,8%.Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 4,5 milioni (23,7%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 14,7%.