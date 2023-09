Ascolti Tv 25 settembre 2023, Imma Tataranni perte alla grande. Reazione a catena fa impallidire il Mercante in fiera

Ascolti tv lunedì 25 settembre 2023, in prima serata su Rai1 – dalle 21.42 alle 23.53 – la terza stagione della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha conquistato una media di 4.624.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.10 – il Grande Fratello 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share (Night di 8 minuti: 867.000 – 24.5%, Live: 498.000 – 16.8%). Su Rai2 Fake Show 580.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia1 I mercenari 3 The Expendables 1.140.000 (6.5%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.021.000 – 4.8%), Presa Diretta 1.105.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica 732.000 con il 5.1% di share. Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico 641.000 spettatori con share del 3.5%. Su Tv8 Red 2 233.000 con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy 431.000 con il 2.3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.093.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Affari Tuoi 4.243.000 con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.847.000 spettatori con share del 17.9%. Su Rai2 Tg2 Post 715.000 con il 3.3%. Su Italia1 NCIS 1.484.000 e 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.377.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.696.000 (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia 836.000 (4%) e 808.000 (3.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.768.000 (8.2%). Su Tv8 il game show 100% Italia 490.000 con il 2.3%. Sul Nove la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics Stai sul Pezzo 515.000 con il 2.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.100.000 spettatori (26.4%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Uno Mattina 917.000 con il 20.9%. Storie Italiane 840.000 con il 21.1% e 777.000 con il 16.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.517.000 con il 15.8%. Su Canale 5 Forum 1.349.000 e 19.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 460.000 (8.6%) e 795.000 (8.8%). Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.291.000 con l’11.3% nella presentazione in onda dalle 14.06 alle 15.05, e 1.217.000 con il 13.2% dalle 15.05 alle 16. Il Paradiso delle Signore 1.481.000 con il 18%. La Vita Diretta 1.410.000 con il 18.4% nella presentazione dalle 17.06 alle 17.30 e 1.832.000 spettatori con il 20.5% dalle 17.30 alle 18.47. Picchi di ascolti nei collegamenti con l'inviata Filomena Leone e con l'ospite Alessandra Mussolini per parlare di sua zia Sophia Loren. Su Canale5 Beautiful 2.722.000 con il 21.8%. Terra Amara 2.987.000 e 25.4% di share. A seguire Uomini e Donne 2.536.000 con il 26.1% (finale: 2.113.000 – 24.6%). Il daytime di Amici di Maria De Filippi 1.976.000 (24%). Dalle 16.45 alle 16.55 La Promessa 1.661.000 con il 22.1%. Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, a 1.462.000 con il 19.1% dalle 16.55 alle 17.41 e 1.377.000 con il 15.9% nella seconda parte (Saluti: 1.249.000 – 12.9%).

