Ascolti Tv 25 giugno 2020, meno male che c'è Made in Sud

Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020. Su Canale 5 la replica di Tu si que Vales ha registrato il 14,7% di share superando un’altra replica, Che Dio ci Aiuti 5 su Rai 1 che si è fermata all’11,5% di share. Su Rai2 la freschezza di Made in Sud porta a casa un buon 9% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,8%. Su Italia 1 L’Incredibile Hulk 6%. Su La7 bene Chernobyl 5,7%. Su Rai3 Kilimangiaro: Ogni Cosa è Illuminata 3,1%. Su Tv8 Destinazione Matrimonio 2,1%, sul Nove Tutta la Verità 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,4 milioni con il 21,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,4 milioni e il 16,2%. Su La7 Otto e Mezzo 1.612.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.032.000 (5,3%) nella prima parte e 987.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 5% con 1.064.000 spettatori. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 2,6%. Su Tv8 4 Ristoranti l’1,6% e sul Nove Little Big Italy l’1,2%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,2 milioni (22,3%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2,2 milioni (16%). Da segnalare su Tv2000 la soap Terra Nostra al 3,2%. In seconda serata su Rai1 Cose Nostre 6,6%. Su Canale 5 il Tg5 Notte 12,4%. Su Rai2 Striminzitic Show 5,9%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 12:47

