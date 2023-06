Ascolti Tv 23 giugno 2023, Carlo Conti vince anche in replica

Ascolti Tv venerdì 23 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la replica di Tali e Quali ha conquistato 2.254.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale 1.666.000 spettatori con share del 13%. Su Rai2 Tutti Mentono 381.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Chicago P.D. 1.064.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rai3 Il colore della libertà 671.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie 1.292.000 spettatori (11.1%). Su La7 Propaganda Live Best 398.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica 359.000 spettatori (2.4%). Sul Nove la finale di LBA Playoff 455.000 spettatori (2.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 2.909.000 spettatori con il 19.8%, Techetechetè 2.427.000 spettatori con il 15.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.144.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Caduta Libera 1.803.000 (15.9%).

