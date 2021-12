Ascolti Tv 23 dicembre 2021, i Senior di The Voice non vanno in Caduta Libera

Ascolti 23 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 The Voice Senior, il talent show condotto Antonella Clerici ha ottenuto una media di 3.736.000 spettatori, share 19,8%. Su Canale5 la seconda puntata di Caduta Libera Campionissimi, il torneo condotto a Gerry Scotti 2.084.000 (12,1%). Su Rai2 la commedia A Timeless Christmas 1.319.000 (6%). Su Rai3 Città Segrete, lo speciale condotto da Corrado Augias 1.204.000 (5,7%). Su Italia1 il film Now You See Me 2: 1.180.000 (5,8%). Su La7 Speciale PiazzaPulita condotto da Corrado Formigli 1.066.000 (5,1%). Su Rete4 il film The Family Man con Nicolas Cage 826.000 (4,2%). Su SkyUno MasterChef 683.000 (3%). Su Tv8 il film Un Natale coi fiocchi con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando 311.000 (1,5%). Su Nove il film La leggenda di un amore: Cinderella 323.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.661.000 (20,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.647.000 (16,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.425.000 (6,6%), Un Posto al Sole 1.658.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.632.000 (7,2%). Su Rete4 Controcorrente 952.000 (4,3%) nella prima parte e 915.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 884.000 (3,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.204.000 (23,3%), Tg1 – 5.073.000 (24,3%). Su Canale5 Caduta Libera (Replica) 3.143.000 (17,8%), Tg5 3.947.000 (18,7%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA