Ascolti Tv 22 novembre 2021, oltre 5,6 milioni e 26% per la prima di Blanca

di Marco Castoro

Ascolti Tv 22 novembre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Blanca registra una media di 5.672.000 spettatori. Share 26%. Su Canale5 Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini 3.138.000 (20,6%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.773.000 (7,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 826.000 (4,7%). Su Italia1: il film Jack Ryan L’iniziazione 1.162.000 (5,1%). Su Rai2 il documentario Sotto il vulcano 864.000 (3,7%). Su Nove Little Big Italy con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero 390.000 (1,7%). Su La7 Grey’s Anatomy, diciassettesima stagione 357.000 (1,6%). Su Tv8 il film The Amazing Spider-Man 2 Il potere di Electro 228.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.367.000 (21,2%), su Canale 5 Striscia la Notizia 4.141.000 (16,4%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.610.000 (6,4%), su La7 Otto e Mezzo 1.911.000 (7,5%), su Rete4 Stasera Italia 1.176.000 (4,8%) nella prima parte e 968.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 944.000 (3,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.686.000 (23,2%), Tg1 5.469.000 (23,9%), su Canale5 Caduta Libera 3.596.000 (18,4%), Tg5 4.656.000 (20%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA