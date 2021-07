Ascolti Tv 22 luglio 2021, che bello rivedere Raffaella e Maria

Ascolti Tv 22 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la replica di Doc Nelle Tue Mani ha registrato una media di 2.083.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Canale 5 Paolo Borsellino 1.434.000 (10%). Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu con Raffaella Carrà che intervista Maria De Filippi è stata seguita da 1.306.000 spettatori (7,4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.041.000 (6%). Su Italia 1 Fast and the Furious Solo Parti Originali 1.001.000 (6,1%). Su Rete4 Innamorato Pazzo 755.000 (4,7%). Su La7 In Onda Prima Serata 875.000 (5,1%). Su Tv8 I Delitti del BarLume La Loggia del Cinghiale 353.000 (2%). Sul Nove l’esordio di Matrimonio a Prima Vista 7: 265.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 The Unbreakable 2.929.000 (16,7%), Techetechetè 2.741.000 (15,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.484.000 (13,7%). Su La7 In Onda 1.208.000 (6,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.123.000 (6,2%). Su Rete4 Stasera Italia News 864.000 (5%) nella prima parte e 1.038.000 (5,7%) nella seconda. Su Italia1 CSI 964.000 (5,4%). Su Rai3 Caro Marziano 596.000 (3,6%), Un Posto al Sole 1.115.000 (6,3%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 400.000 (2,3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 251.000 (1,4%).

