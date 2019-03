Ascolti Tv 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude in trionfo. Tra le soap bene Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore

Ascolti Tv di giovedì 21 marzo 2019. Su Rai1 l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 è stata seguita da una media di 5,7 milioni di spettatori, pari al 25,5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa dei ladri da 3 milioni e 13,1%. Su Italia 1 Speciale Le Iene 8,3% di share. Tra i talk Corrado Formigli su La7 con PiazzaPulita ottiene il 5%. Paolo Del Debbio su Rete4 con Dritto e Rovescio che ha ospitato prima Luigi Di Maio e poi Matteo Salvini totalizza il 4,5%. Male su Raidue Popolo Sovrano che si ferma al 2,4% di share. Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? fa il 3,9%. Su Tv8 Il Codice da Vinci 2,2%, sul Nove Pathfinder La leggenda del guerriero vichingo 1,2%. Su Sky Uno MasterChef 3% nel primo episodio e 3,3% nel secondo. Su Rai4 Criminal Minds 2% e sul 20 lo Speciale Qualificazioni Europei di Calcio 2020 2,1%.



All’ora di cena su Rai1 I Soliti Ignoti 20,4%, su Canale 5 Striscia la Notizia 18,1%. Su Rai2 Tg2 Post il 3%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,4% e Un Posto al Sole 1.750.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 4,8%, su La7 Otto e Mezzo 7,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Boom! 1,2% di share.



A mezzogiorno su Rai1 La Prova del Cuoco 13,7%. Su Canale 5 Forum arriva al 20,1%. Al pomeriggio su Rai1 Vieni da Me con Caterina Balivo 13,9% e Il Paradiso delle Signore 15%. Pomeriggio Cinque con Barbara d'Urso 17%.