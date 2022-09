Ascolti Tv 20 settembre 2022, Floris si conferma il numero 1 dei talk del martedì

Ascolti del 20 settembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 la prima tv del film Lockdown all’Italiana è stato visto da una media di 2.316.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Rai1 mezzo flop per il documentario Sophia! dedicato alla Loren 1.608.000 (10,1%). Su Rai2 Nudi per la Vita 1.113.000 (6,1%). Su Italia 1 Terminator Destino oscuro 998.000 (6,3%). Su La7 diMartedì 1.282.000 e 8,2% (diMartedì Più: 461.000 e 8,1%). Su Rai3 CartaBianca 836.000 (5,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 745.000 (5,7%). Su Tv8 Pechino Express 660.000 (4,1%). Sul Nove A Testa Alta 493.000 (2,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.301.000 (21,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.386.000 (17%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.263.000 (6,5%) e Un Posto al Sole 1.401.000 (7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.133.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.585.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 874.000 (4,4%) e 807.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 842.000 (4,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 523.000 (2,6%). Su Tv8 100% Italia 499.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.328.000 (28,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.776.000 (19,6%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.243.000 (13,8%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Uno Mattina 736.000 (17,8%). Storie Italiane 764.000 (21,2%) e 733.000 (16,3%). Su Canale5 Mattino Cinque News 1.101.000 (25,4%) e 901.000 (25,1%). In tarda mattinata È Sempre Mezzogiorno 1.450.000 (16%). Su Canale 5 Forum 1.460.000 (22,1%). Su Rai2 I Fatti Vostri 424.000 (7,9%) e 681.000 (7,7%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.475.000 (12,9%) e 1.557.000 (15.8%) dalle 14:29 alle 16:07. Il Paradiso delle Signore 1.697.000 (20,5%). Dopo il Tg1 (1.235.000 – 16.5%), Vita in Diretta 1.736.000 e 20,8% (presentazione di 13 minuti: 1.297.000 – 17,4%). Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.365.000 (18,2%) e 1.415.000 (17%) nella seconda parte dedicata alle elezioni (Saluti 1.322.000 e 14.3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 416.000 (8,1%). Su Canale 5 X Style 470.000 (6,5%). Su Rai2 buona la prima di Stasera C’è Cattelan 476.000 e 4,1% (il segmento finale Ancora Cinque Minuti 267.000 e 3,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 11:20

