Ascolti Tv 1° gennaio 2022, Bolle danza sui film cult

Ascolti del 1° gennaio 2022. In prima serata su Rai1 Danza con me con Roberto Bolle, Lillo e Serena Rossi ha conquistato una media di 3.579.000 spettatori. Share 18,2%. Su Canale5 la commedia Un Natale al sud con Massimo Boldi e Anna Tatangelo 2.466.000 (11,8%). E veniamo alle pellicole cult. Su Italia1 Mamma ho perso l’aereo 2.093.000 (9,7%). Su Rai3 C’era una volta in America 1.338.000 (7,2%). Su Rete4 Vi presento Joe Black 866.000 (4,8%). Su Rai 2 la serie S.W.A.T. 1.026.000 (4,6%). Su La7 il film Miss Potter 316.000 (1,5%). Su Tv8 il film di fantascienza Godzilla 278.000 (1,4%). Su Nove il documentario Leonardo Il genio che immaginò il futuro 279.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.986.000 (21,9%), su Canale5 Striscia la Notizia 3.502.000 (15,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.530.000 (22,2%) e Tg1 5.332.000 (24,4%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 2.968.000 (14,8%) e Tg5 3.996.000 (18,2%).

Nel daytime da segnalare S. Messa del Papa su Rai1 2.346.000 (24,1%) e su Canale5 826.000 (8,4%). Su Rai1 A Sua Immagine 2.366.000 (20,6%), l’Angelus 2.873.000 (22,9%), il Concerto di Capodanno 3.652.000 (23,5%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Gennaio 2022, 12:01

