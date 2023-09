Ascolti Tv 19 settembre 2023, Lazio in Champions 16,8%, Morgane 17,7%. Floris meglio della Berlinguer

Ascolti Tv martedì 19 settembre 2023, in prima serata su Rai1 il debutto della terza stagione di Morgane Detective Geniale ha conquistato una media di 2.320.000 spettatori pari al 14.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Lazio-Atletico Madrid fa meglio: 3.089.000 spettatori pari al 16.8% di share (primo tempo: 3.408.000 – 17.3%, secondo tempo: 2.788.000 – 16.3%). Su Rai2 The Equalizer 2 Senza Perdono 1.130.000 pari al 6.9% di share. Su Italia 1 il film Greenland 1.217.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai3 Filorosso 303.000 e 2.1%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca 834.000 con il 6.5% di share. Su La7 diMartedì 1.101.000 spettatori con share del 7.2% (dalle 0.10 alle 0.59 diMartedì Più 359.000 e 6.5%). Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 404.000 e 3.8%. Sul Nove Femmine contro Maschi 357.000 e 2.2%. Su Real Time Primo Appuntamento media 358.000 spettatori (picco 418.000) e 2% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.675.000 spettatori con il 19.7%. A seguire Affari Tuoi 3.631.000 e 18.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione ridotta per la Champions 2.975.000 e 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 668.000 con il 3.3%. Su Italia1 NCIS 1.513.000 con il 7.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.329.000 (7%), Un Posto al Sole 1.627.000 (8.2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.585.000 (25.4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.099.000 (15.6%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Uno Mattina 703.000 con il 18.6%. Storie Italiane 601.000 (16.7%) e 710.000 (15.5%). E’ Sempre Mezzogiorno 1.481.000 con il 15.9%. Su Canale 5 Morning News 711.000 (18.2%) e 595.000 (16.8%), Forum 1.237.000 con il 18.8%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.315.000 con l’11.3% e 1.203.000 con il 12.4%. Il Paradiso delle Signore 1.478.000 e 17.6%. La Vita Diretta 1.425.000 con il 18.7% e 1.707.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Beautiful 2.417.000 spettatori con il 20.1%. Terra Amara 2.621.00 con il 22.6%. Uomini e Donne 2.358.000 e 24.7%. Grande Fratello 1.709.000 (20.2%). La Promessa 1.669.000 e 20.3%. Pomeriggio Cinque 1.375.000 con il 17.9% e a 1.343.000 con il 16.3% (Saluti: 1.049.000 – 11.7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 458.000 con il 7.9% di share. Su Canale 5 Champions League Live 984.000 spettatori e l’11%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 147.000 e 2.5%

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA