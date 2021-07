Ascolti Tv di ieri domenica 18 luglio 2021, Rai2 si conferma il canale delle serie tv. In prima serata su Rai2 Delitti in Paradiso 1.687.000 (8,9%) nel primo episodio e 1.769.000 spettatori (10,6%) nel secondo. Su Rai1 la replica della fiction Vivi e Lascia Vivere ha conquistato una media di 1.729.000 spettatori pari al 9,3% di share nel primo episodio e 1.298.000 (8,2%) nel secondo. Su Canale 5 la seconda stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.429.000 (9,9%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 1.037.000 (6%). Su Italia1 Colorado 884.000 (5,8%). Su Rete4 The Next Three Days 670.000 (4,3%). Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia 576.000 (3,3%). Su La7 Scoprendo Forrester 441.000 (2,9%). Sul Nove Cambio Moglie 271.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.212.000 (17,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.749.000 (14,9%). Su Italia1 CSI 1.010.000 (5,5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 963.000 (5,3%) nella prima parte e 1.044.000 (5,6%) nella seconda. Su Rai3 Sapiens File 708.000 (3,9%).Su La7 La7 20 Un Racconto Italiano 475.000 (2,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.185.000 (21,5%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita 1.658.000 (10,6%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.427.000 (9,9%). Su Rai3 l’informazione della Tgr 1.991.000 (13%9.

