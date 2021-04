Ascolti Tv 18 aprile 2021, Canale 5 sfiora il triplete. Il Cigno beffa Bonolis allo sprint

Ascolti Tv 18 aprile 2021. In prima serata dopo i successi di Pio e Amedeo (20,1% venerdì sera) e di Maria De Filippi con Amici (27,6% al sabato sera), Canale 5 sfiora il triplete con Paolo Bonolis, battuto allo sprint da Rai1 che ha trasmesso la prima visione de La Compagnia del Cigno 2 collezionando una media di 3.534.000 spettatori pari al 15,3% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera è stato visto da 3.476.000 spettatori e dal 15,1% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.40 alle 22.04 – 2.735.000 spettatori (10,1%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.08 alle 23.31 – 1.693.000 (7,4%) e l’anteprima di 35 minuti (1.648.000 e 6,6%). Su La7 Non è L’Arena 1.475.000 (5,6%) nella prima parte e 1.060.000 (8%) nella seconda parte (l’anteprima 1.305.000 e 4,9%). Su Sky Napoli-Inter 1.874.000 abbonati (7%). Su Rai2 The Rookie 1.077.000 (3,9%) mentre Bull 1.011.000 (3,9%). Su Italia 1 Il film Logan The Wolverine 1.212.000 (5,4%). Su Rete4 Allied Un’ombra nascosta 575.000 (2,6%). Su Tv8 4 Hotel 519.000 (2%). Sul Nove Ostia criminale La mafia di Roma 305.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.958.000 (18,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.451.000 (12,9%). Su Italia1 CSI 1.121.000 (4,2%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.209.000 (4,6%) nella prima parte e 937.000 (3,5%) nella seconda.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.471.000 (20,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.381.000 (15,8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 859.000 (4,7%) nella prima parte e 1.083.000 (5,2%) nella seconda. Su Sky Torino-Roma 897.000 abbonati (4,6%), mentre nel pomeriggio Atalanta-Juventus 1.112.000 abbonati (5,8%).

