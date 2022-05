Ascolti Tv ieri martedì 17 maggio 2022, Don Matteo mette tutti in riga (e Vespa gongola per il traino)

Ascolti del 17 maggio 2022 in prima serata su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato una media di 5.872.000 spettatori pari al 30,6% di share. Su Italia1 Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti 1.404.000 (10,4%). Su Canale5 Le ragazze di Wall Street Business is Business 1.808.000 (10,1%). Su Rai2 The Equalizer 2 Senza perdono arriva a 1.092.000 (5,7%). Su La7 DiMartedì 1.010.000 (5,7%). Su Rai3 #Cartabianca 900.000 (5,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 724.000 (4,9%). Sul Nove Men in Black 277.000 (1,4%). Su Tv8 Revenant Redivivo 191.000 (1,1%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.916.000 (24,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.262.000 (16,2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.382.000 (7%). Su Rai3 La Gioia della Musica 862.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.494.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.564.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 935.000 (4,8%) e 861.000 (4,3%). Su Rai2 Tg2 Post 938.000 (4,6%). Su Tv8 Celebrity Chef 416.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 279.000 (1,4%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.835.000 (27,4%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.860.000 (21,3%).



Nel daytime da segnalare l'exploit di La Vita in Diretta che va oltre il 21% di share: 1.376.000 (16,6%) dalle 17:07 alle 17:25 e 1.750.000 (21,1%) dalle 17:25 alle 18:42. Il competitor Pomeriggio Cinque su Canale5 1.253.000 (15,8%) dalle 17:25 alle 17:43 e 1.382.000 (16,7%) dalle 17:47 alle 18:25 (I Saluti di 10 minuti 1.330.000 e 15,1%). Su Rai2 il Giro d’Italia 1.085.000 e 11,2% (Giro in Diretta a 976.000 e 9,5%, Giro all’Arrivo a 1.371.000 e 16,4%), Processo alla Tappa 587.000 (7,4%).



In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 986.000 (13,5%). Su Canale5 X-Style 395.000 (5,4%). Su Rai2 buon risultato per Ti Sento di Pierluigi Diaco con Luca Argentero 374.000 (4,5%). Su Italia1 I Griffin 318.000 (9,7%) e 215.000 (8,2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 382.000 (6%). Su Rete4 Non sono stata io 105.000 (3,1%). Su La7 TgLa7 187.000 (4,3%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 11:00

