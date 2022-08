Ascolti Tv 17 agosto 2022, il pubblico premia la stacanovista Veronica Gentili

Ascolti del 17 agosto 2022 in prima serata su Rai1 Superquark è stato rivisto da una media di 1.615.000 spettatori pari al 13,5% di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo 1.454.000 (11,1%). Su Rai2 gli Europei di Monaco di Atletica Leggera 1.152.000 (8,8%). Su Italia1 Next 1.099.000 (8,3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 546.000 (5,3%). Su La7 La Corsa al Voto 406.000 (3,3%). Su Rai3 La felicità degli altri 610.000 (4,7%). Su Tv8 X Factor Il Meglio delle Audizioni 380.000 (3,1%). Sul Nove Caccia spietata 282.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.981.000 (20,8%). Su Canale5 Paperissima Sprint 1.818.000 (12,6%). Su Rete4 Controcorrente 832.000 (5,8%) e 922.000 (6,4%). Su La7 In Onda 821.000 (5,7%). Su Rai2 Tg2 Post 631.000 (4,4%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 807.000 (5,6%). Su Rai3 Viaggio in Italia 569.000 (4%) e Il Santone 510.000 (3,5%). Su Tv8 4 Hotel 438.000 (3,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 293.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.022.000 (26%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.491.000 (13,1%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto, dalle 17:59 alle 19:35, 1.280.000 (13,2%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.634.000 (13,4%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Estate in Diretta 1.312.000 (15,7%). Su Rai2 Europei di Nuoto - dalle 14:37 alle 16:47 - con la gara dei tuffi 1.007.000 (12,8%). La striscia di 5 minuti di Aspettando Bellamà con Pierluigi Diaco 713.000 (6,9%).

