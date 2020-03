Ascolti Tv 16 marzo 2020, in 9 milioni e mezzo stregati da Montalbano. Ma Harry Potter si difende bene

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L’episodio inedito del Commissario Montalbano, dal titolo “Rete di protezione”, andato in onda dalle 21.39 alle 23.31 ha conquistato 9 milioni e mezzo di spettatori pari al 33,2% di share. Al secondo posto su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale 3,7 milioni circa e 14,2%. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato 2,3 milioni e l’8,9%. Su Rete4 Speciale Dritto e Rovescio 6,3%. Su Rai2 Speciale Tg2 Coronavirus, Settimana decisiva 3,9%. Su Rai3 Carol 2%. Sul Nove Little Big Italy 1,8% nell’episodio inedito. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 1,6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 1,2%.In fascia Access Prime Time su Rai1 i Soliti Ignoti vanno forte pure in replica (oltre 6,3 milioni e 20%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,8 milioni (18,1%). Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,9% e Un Posto al Sole 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%. Su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Tv8 Guess My Age 2,1%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità supera i 6 milioni (22,5%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 5,5 milioni (21%). Su Rai3 il notiziario della Tgr supera i 4,5 milioni di spettatori con il 16,4%. In seconda serata su Rai1 Frontiere è stato seguito da quasi 2,5 milioni con il 16,3% di share.