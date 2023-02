Ascolti tv 16 febbraio 2023,,Che Dio ci aiuti è una garanzia

Ascolti Tv 16 febbraio 2023. Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha conquistato nella prima puntata 4.017.000, 20% e nella seconda, in seconda serata 3.752.000, 21,62%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7: 2.480.000 telespettatori, share 18,64%. Su Tv8 il match Juventus-Nantes di Europa League 1.917.000 telespettatori, share 9%. Su Rai 2 il film Anna 1.002.000 telespettatori, share 5,08%. Su Italia 1 il film Harry Potter e il principe mezzosangue 959.000 telespettatori, share 5,53%.Su La7 PiazzaPulita 757.000, 4,88%. Su Rai 3 Splendida Cornice 725.000 telespettatori, share 3,49%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 851.000 telespettatori, share 5,42%. Su Nove il film Tutte contro lui The Other Woman 328.000 telespettatori, share 1,7%.

In fascia access prime time Soliti ignoti Il ritorno su Rai 1 4.901.000 telespettatori, share 21,91%, su Canale 5 Striscia la notizia 3.885.000 telespettatori, share 17,35%. Su Rai 2 Tg2 Post 662.000 telespettatori, share 2,92%. Su Rai3 Blob 933.000, 4,62%, Caro Marziano 1.105.000, 5,23%, Il cavallo e la torre 1.450.000, 6,73%, Un posto al sole 1.657.000, 7,35%. Su Italia1 NCIS 1.461.000 telespettatori, share 6,60%. Su Rete4 Stasera Italia 927.000 telespettatori, share 4,30% e 851.000, 3,76%. Su La7 Otto e mezzo 1.479.000 telespettatori, share 6,65%. Su Nove Don’t Forget The Lyrics 472.000 telespettatori, share 2,1%.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 11:35

