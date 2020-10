Ascolti Tv 15 ottobre 2020, ritorno trionfante per il Doc Luca Argentero. Al mattino va forte Eleonora Daniele

Ascolti Tv giovedì 15 ottobre 2020. Torna alla grande su Rai1 Doc Nelle tue Mani, la fiction con Luca Argentero che conquista una media di 7.435.000 di spettatori pari al 31,9% di share. Sfrutta la scia Porta a Porta 1.543.000 (16,4%). Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? 1.974.000 (10%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.506.000 (8,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.122.000 (5,9%). Su La7 PiazzaPulita 956.000 (4,2%). Su Rai3 End of Justice Nessuno è Innocente 999.000 (4,1%). Su Rai2 Pompei 802.000 (3,2%). Su Sky cresce X Factor che complessivamente sfiora il milione di abbonati e il 3,1% di share. Su Tv8 The Amazing Spider-Man 2 fa 253.000 (1,1%), sul Nove Gino cerca Chef 278.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.318.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.201.000 (16%). Su La7 Otto e Mezzo 2.009.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.409.000 (5,5%) nella prima parte e 1.471.000 (5,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.203.000 (4,6%). Su Rai3 Tutto su mia Madre 1.060.000 (4,2%) e Un Posto al Sole 1.656.000 (6,4%). Su Italia1 CSI 963.000 (3,7%). Su Tv8 Guess my Age 545.000 (2,1%) e sul Nove Deal with It Stai al gioco 565.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.502.000 (22,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.892.000 (19,8%). Nel daytime da segnalare l’ottimo ascolto di Eleonora Daniele con Storie italiane: 1.173.000 spettatori con il 19,3% di share nella prima parte e 1.117.000 (15,6%) nella seconda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA