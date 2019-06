Ascolti Tv 13 giugno 2019, Don Matteo non è Montalbano. E le repliche fanno cilecca. Vince la Hunziker

Ascolti Tv di mercoledì 12 giugno 2019. Don Matteo non è Montalbano. Lo sa bene Michelle Hunziker che ha battuto il personaggio interpretato da Terence Hill con gli episodi in replica. Su Canale 5 All Together Now è stato seguito da una media di circa 2,6 milioni di spettatori pari al 16,3% di share contro i 2,4 milioni e il 13,4% del prete detective. Delusione su Rai2 per la Serata Evento La Trattativa: solo un milione di spettatori pari al 5,5% per Sabina Guzzanti. Su Italia 1 47 Ronin 5,2%. Su Rai3 Il Diario di Anna 6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 5,3%. Su La7 Piazza Pulita 6%. Su Tv8 2012 il 2,3% sul Nove l’incontro di Volleyball Italia-Russia 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 16,6%. Su Rai1 Techetechetè 14,1%.

Su La7 Otto e Mezzo 8,5%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 6,7% e Un Posto al Sole 8%. Su Rai2 Tg2 Post 5,3%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2%, su Italia1 CSI 4,3%, mentre su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,3%, su Canale 5 Caduta Libera 21,9%. Venerdì 14 Giugno 2019, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA