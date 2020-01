Ascolti Tv 12 gennaio 2020, nella domenica di repliche vince Zalone. Boom di Roma-Juve su Sky

Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020. Su Rai1 la replica de Il Mondo sulle Spalle con Beppe Fiorello è stata vista da oltre 2,7 milioni di spettatori pari all’11,9% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle con Checco Zalone da 3,1 milioni (12,6%). Ottimi ascolti per SkySport con la partita Roma-Juventus: 9,6% di share complessivi e oltre 2,4 milioni di spettatori. Su Rai2 Che Tempo che Fa poco meno di 2,2 milioni (8,7%) mentre Che Tempo che Fa Il Tavolo 10,7% con quasi 2 milioni di spettatori. Su Italia 1 L’Uomo d’acciaio 7,3%. Su Rai3 Detroit 2,7%. Su Rete4 Il Ragazzo della Porta accanto 3,9% di share. Su La7 Non è l’Arena 5,8% con 1,1 milioni di spettatori. Su Tv8 4 Hotel 2,3%, sul Nove Deal with It Stai al Gioco 0,9%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 21% con oltre 5,4 milioni. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni e 11,9%. Su Italia1 CSI Miami 4,7%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,6%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 4,3%. Sul Nove la SuperCoppa di Spagna 3,1%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,3 milioni (24,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! oltre 3,7 milioni (17,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,4% e Che Tempo che Farà 4,5%. A mezzogiorno su Rai2 La Domenica Ventura 570.000 spettatori con uno share del 4,3%.



Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 18,7% con più di 3,2 milioni di media nella prima parte e il 17,2% nella seconda. A seguire Da Noi A Ruota Libera quasi 2,2 milioni (12,5%). Su Canale 5 Domenica Live più di 2,5 milioni con il 14,7%. Quelli che il Calcio… su Rai2 8,8%, Kilimangiaro su Rai3 10,1%. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 903.000 spettatori (9,8%), su Rete 4 Pressing Serie A 502.000 (4,6%). Lunedì 13 Gennaio 2020, 12:08

