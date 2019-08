Ascolti Tv 11 agosto 2019, bene l’Italvolley su Rai2 e Tv8 con Roma-Real Madrid

Ascolti domenica 11 agosto 2019. In prima serata su Rai1 Purché Finisca Bene Un Marito di Troppo è stato visto da una media di inferioriore a 1,8 milioni di spettatori pari al 12,9% di share. Su Canale 5 Cake 1,3 milioni e il 9,1%. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Serbia-Italia 1,7 milioni (11,5%). Su Italia 1 Parto col Folle 5%. Su Rai3 Hudson & Rex 4,2%. Su Rete4 Maurizio Costanzo Show in replica 4,4%. Su La7 Atlantide 2,6%. Su Tv8 X Factor Il Sogno 2,3%, sul Nove Little Big Italy 2,1%.



In fascia Access su Rai 1 Techetechetè 18,5%, su Canale 5 Paperissima Sprint 13,6%. Su TV8 l’amichevole Roma-Real Madrid segna il 4,7% di media con 700 mila spettatori. Nel



Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2,9 milioni (22,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 1,8 milioni (14,3%). Lunedì 12 Agosto 2019, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA