Ascolti Tv 10 maggio, L'Isola vince anche nella sovrapposizione

Ascolti Tv 10 maggio 2021. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.06 – L’Isola dei Famosi 15 ha conquistato una media di 3.101.000 spettatori e il 19% di share. Su Rai1 la fiction Chiamami Ancora Amore è stata seguita da una media di 3.515.000 spettatori pari al 15,3%. Nella sovrapposizione, dalle 21:47 alle 23:25 vince l’Isola con 15,95% contro 15,34% della fiction. L’Isola raggiunge il 38% tra le donne di età 20-24 anni. Picco di spettatori nel momento dell’eliminazione di Francesca Lodo (3.887.631). Su Rai3 Report 2.862.000 (12%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.001.000 (5,6%). Su Rai2 A Napoli non Piove Mai 1.160.000 (4,9%). Su Italia 1 John Wick 1.768.000 (7,8%). Su La7 Il Giurato 477.000 (2,1%). Su Tv8 4 Hotel 357.000 (1,7%). Sul Nove Fuori in 60 Secondi 319.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.981.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.282.000 (16,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.820.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.306.000 (5,4%) nella prima parte e 1.281.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 940.000 (3,7%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.180.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.838.000 (7,4%). Su Italia1 CSI 1.100.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 422.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 448.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.068.000 (23,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.276.000 (19,9%).

