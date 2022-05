Ascolti Tv 10 maggio 2022, exploit per l'Eurovision, al pomeriggio Vita in diretta al 20% e cresce Rai2 con il Giro d'Italia

Ascolti del 10 maggio 2022 in prima serata su Rai1 – dalle 20.58 alle 23.13 – la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 ha conquistato una media di 5.507.000 spettatori pari al 27%) premiando così gli sforzi di Viale Mazzini e dei tre conduttori Cattelan, Pausini e Mika. Il picco si è registrato alle 21:21 (6.265.000 spettatori e 29% di share). Su Canale 5 l’ultima puntata di Un’Altra Verità ha si ferma a 1.523.000 e 8,7%. Su Rai2 il documentario Gilles Villeneuve, l’Aviatore 828.000 (4,5%). Su Italia 1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl 1.445.000 (9,8%). Su La7 diMartedì 1.114.000 (6,2%). Su Rai3 Cartabianca 1.002.000 (5,7%). Su Rete4 Fuori dal Coro 768.000 (5,1%). Su Tv8 Sotto assedio White House Down 379.000 (2,1%). Sul Nove La Rapina Perfetta 351.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 l’anteprima dell‘Eurovision Song Contest 2022 con Corsi e Malgioglio 4.716.000 (23,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.509.000 (16,4%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.345.000 (6,5%). Su Rai3 La Gioia della Musica 950.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.508.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.470.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia 969.000 (4,8%) e 874.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 960.000 (4,5%). Su Tv8 Celebrity Chef 379.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 316.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.892.000 (26,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3.049.000 (21,8%).

Nel daytime da segnalare in mattinata su Canale5 Mattino Cinque News 917.000 (20,3%) e 767.000 (19,1%), Forum 1.393.000 (19,6%). Su Rai1 la prima parte di Storie Italiane 732.000 (18,3%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club 268.000 (6%), I Fatti Vostri 537.000 (9,6%) e 930.000 (10%). Al pomeriggio va sempre forte su Rai1 La Vita in Diretta con Alberto Matano in conduzione e con i racconti degli inviati precisi e dettagliati ha sfiorato il 20% di share nella seconda parte (1.345.000 e 15,9% più 1.758.000 19,9%). Così la macchina da guerra pomeridiana di Canale5: Beautiful 2.284.000 (18,5%), Una Vita 2.084.000 (18%), Uomini e Donne 2.609.000 (25,3%), Il daytime di Amici 1.760.000 (20,2%), la striscia di Isola dei Famosi 1.489.000 (17,6%), Pomeriggio Cinque 1.199.000 (14,5%) e 1.320.000 (15,1%). Su Rai2 Giro di Italia alza nettamente (anzi raddoppia e triplica nella fase finale) la percentuale degli ascolti nella fascia che prima era di Milo Infante: 1.082.000 spettatori 10,9%, all’arrivo 1.363.000 e 15,6%, il Processo alla Tappa 621.000 (7,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 982.000 (11,8%). Su Canale 5 X Style 347.000 (4,4%). Su Rai2 Ti Sento con Pierluigi Diaco che intervista Giancarlo Giannini 197.000 (2,8%), Generazione Z 110.000 (3,5%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 326.000 (5,1%). Su Italia1 I Griffin 397.000 (9,1%) e 301.000 (9,4%). Su La7 Di Martedì Più 401.000 (6%). Su Rete 4 Un Killer Dietro le Quinte 187.000 (5,7%).

