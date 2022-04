Ascolti Tv 10 aprile 2022, la fiction Noi chiude al 17,5% di share. Tv8 su di giri con F1 e Moto Gp

Ascolti del 10 aprile 2022. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata della fiction Noi è stata seguita da una media 3.626.000 spettatori pari al 17,5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record 2.544.000 (12,6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.448.000 (10,5%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.559.000 (8,6%). Su La7 Non è l’Arena 938.000 (5,6%). Su Rai2 The Rookie 991.000 (4,2%) e Blue Bloods 1.020.000 (4,8%). Su Italia1 Barry Seal Una storia americana 989.000 (4,7%). Su Rete4 Zona Bianca 601.000 (3,7%). Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di Moto3 491.000 (2,1%). Sul Nove Seconda Repubblica Il Meglio di Recital 377.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.963.000 (21,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.926.000 (12,6%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.312.000 (6,1%). Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di MotoGP 1.160.000 (5,4%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.227.000 (5,3%). Su Rai2 Tg2 Post 916.000 (3,9%). Su Rete4 Controcorrente 844.000 (3,7%) e 924.000 (4%). Su La7 In Onda 803.000 (3,5%). Sul Nove Little Big Italy 344.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.920.000 (21,7%). Su Canale5 Avanti un Altro! 2.908.000 (16,4%). Su Rai2 90° Minuto 739.000 (4,5%). Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di Moto2 491.000 (3,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la Santa Messa delle Palme 2.064.000 (24,8%), Linea Verde 3.257.000 (23,6%), Domenica In 3.172.000 (21,5%) e 2.548.000 (18,5%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.001.000 (14,3%). Su Canale5 Scene da un Matrimonio 1.426.000 (9,9%), Verissimo 1.632.000 (12,2%), 2.128.000 (16,3%) e 2.151.000 (15%) in Giri di Valzer. Su Tv8 F1 GP Australia 1.571.000 (11,4%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 971.000 (6,8%) e 875.000 (6,5%), Kilimangiaro 685.000 (5,1%) e 966.000 (6,6%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 La Francia la Voto 732.000 (8%), su Rai2 Domenica Sportiva 1.109.000 (6,2%) e 924.000 (8,3%), Altra DS 269 (4,9%). Su Italia1 Pressing 538.000 (4,5%) e 357.000 (5,7%).

