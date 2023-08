Ascolti Tv 10 agosto 2023, Michelle Impossible vince la sfida delle repliche

Ascolti Tv 10 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la replica di Studio Battaglia è stata seguita da una media di 1.319.000 spettatori pari all’11%. Su Canale 5 la replica di Michelle Impossible & Friends è andata meglio registrando una media di 1.522.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 registra 614.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Chicago Fire è stato visto da 1.046.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia ha raccolto davanti alla tv 473.000 spettatori pari a share del 4.3%. Su Rete4 La battaglia di Hacksaw Ridge 630.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Il Treno 534.000 spettatori con share del 4.6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.889.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.989.000 e 13.5%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 721.000 con il 5.1%. Su Italia1 CSI Miami 917.000 con il 6.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.172.000 (8.2%). Su Rete4 Controcorrente 647.000 (4.7%) e 775.000 (5.5%). Su La7 In Onda 956.000 (6.7%). Su Tv8 4 Hotel 383.000 con il 2.8%. Sul Nove la replica di Cash or Trash 371.000 con il 2.6%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.973.000 (27.1%). Su Canale 5 The Wall 1.482.000 spettatori (14.1%).

