Antonella Elia contro Lele Mora a "Belve": «Mi ha sempre consigliato male. Mi ha spremuto e gettato come un limone»

Antonella Elia contro Lele Mora. Antonella Elia in una recente intervista ha descritto il suo rapporto lavorativo con Lele Mora, famoso agente della star: «Mi ha fatto fare scelte sbagliate – ha raccontato - Spremuta e buttata come un limone».

Antonella Elia contro Lele Mora

Antonella Elia torna a parlare dell’agente della star Lele Mora. L'opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto un bilancio della sua esperienza lavorativa con Lele Mora, famoso per aver lanciato e assistito diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Intervistata da Francesca Fagnani nel programma “Belve”, su Raidue, alla domanda se fosse stata mai mal consigliata ha risposto: «Da Lele Mora. Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole».

Antonella Elia ha poi parlato della perdita, in giovane età, della madre e del padre ( «Ho da sempre dentro quei dolori»), della sua collaborazione televisiva con Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello («I miei grandi maestri») e del tormentato rapporto col fidanzato Pietro Delle Piane, che si conferma «sessualmente focoso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA