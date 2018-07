Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da settembre a giugno sarà in video due volte a settimana, il giovedì in seconda serata per parlare di cinema, nell’ormai consolidato Stracult, e il sabato pomeriggio per commentare le partite di serie B, in coppia con Gabriele Corsi e con le incursioni di Gigi e Ross, nel nuovo Quelli che il sabato.è ormai una delle conduttrici di punta di Rai2, apprezzata da pubblico e critica, e sempre sulla seconda rete Rai condurrà a dicembre anche due serate-evento con Arbore e Frassica, dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con Indietro tutta! 30 e l’ode, dedicate stavolta alla canzone umoristica napoletana.«Veramente sono già tre anni che dicono che per me è un momento d’oro, spero che non sia più un momento ma una situazione consolidata. Ma io non ho mai avuto fretta, ho fatto la gavetta e voglio imparare a far bene questo mestiere».«Renzo è sempre stato un maestro, per me: ci siamo conosciuti qualche anno fa tramite amici in comune, all’epoca io avevo i capelli rosso fuoco rasati da una parte e lui mi ha voluta a Renzo Arbore Channel per spiegare come funzionano i social. Da allora mi ha sempre dato consigli, telefonandomi ogni volta che mi vedeva in televisione per dirmi cosa secondo lui dovevo migliorare».«Sto studiando: il 30 agosto riparte Stracult, saremo a Venezia e bisogna stare sul pezzo, mentre il 15 settembre comincia Quelli che il sabato e quindi già adesso sfoglio ogni mattina i giornali per leggere le notizie che riguardano il campionato. Mi considero molto fortunata, perché quando fai questo lavoro di solito arrivi alla fine della stagione senza avere certezze e ad agosto a volte non sai ancora se a settembre lavorerai».«Simpatizzo Roma, perché sono testaccina di adozione. Al di là della passione, qui mi si chiede però di essere preparata, per poter raccontare in tre ore e mezza quello che accade sui campi di gioco e tutto quello che ruota attorno alla serie B. Il titolo richiama alla mente Quelli che il calcio per far capire alla gente come tratteremo l’argomento, anche se con Gabriele e Gigi e Ross stiamo mettendo insieme delle idee per diversificarci un po’».«Da 5 anni. Io sono nata a San Patrignano (dove si erano conosciuti i suoi genitori, ndr) e sono rimasta lì fino a 10 anni, poi sono stata a Rimini, Bologna e Milano: non riuscivo mai a capire quale fosse la mia città, anche se in ognuna ci lasciavo il cuore... Ora spero di averla trovata».