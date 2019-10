Amici Celebrities trasloca al mercoledì per evitare Angela e aspettare Hunziker

La stagione tv si infiamma. Soprattutto nella sfida tra le ammiraglie, diventata più competitiva degli anni scorsi quando il Biscione era in depressione. Ora a Cologno è suonata la sveglia e la prima serata è tornata super con un bottino di ascolti cospicuo. Per contro Raiuno ha dovuto fare i conti con la perdita della Champions – oltra alla beffa c’è il danno perché il martedì porta via punti di share alla fiction in prima tv – e con i tagli del budget decisi dai vertici di Viale Mazzini. Per fortuna di Rai1 c’è Alberto Angela che al sabato si è preso il lusso di mettere sotto scacco Queen Mary De Filippi e i suoi Amici celebri. Sabato prossimo ci sarà il terzo match tra i due colossi, che però potrebbe essere l’ultimo, in quanto le restanti tre puntate di Amici Celebrities potrebbero andare al mercoledì. La quarta di sicuro, anche perché sabato 12 ottobre gioca la Nazionale contro la Grecia, incontro valido per le qualificazioni agli Europei del 2020 e quindi la De Filippi fa bene a spostarsi. Lo spostamento al 9 ottobre potrebbe anche essere funzionale al possibile arrivo di Michelle Hunziker, che il 5 ottobre terminerà il suo impegno con Striscia la Notizia. Certo, dopo il trasferimento del Live della d’Urso alla domenica, la prima serata del mercoledì per Canale 5 è diventata problematica perché il film non riesce a tenere la media degli altri programmi della settimana. Tuttavia non va dimenticato che ogni 15 giorni Italia 1 in seconda serata manda in onda la sintesi di una squadra italiana e i gol della Champions e a riguardo la De Filippi potrebbe dare fastidio allo share della Coppa, visto che Amici Celebrities va oltre la seconda serata. A Cologno ci si interroga anche sulla data di partenza di Tu sì que Vales. Non è da escludere che possa partire sabato 19 ottobre.

