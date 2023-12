Alessia Marcuzzi a cena con Francesca Fagnani: «Buoni propositi per il 2024? Esco»

di Dajana Mrruku

Alessia Marcuzzi ha trovato in Francesca Fagnani più di un'amica, una complice, anche se si rifiuta ancora di farsi intervistare a Belve perché «potrei parlare troppo». Ma nonostante ciò, le due bionde conduttrici di Rai2 coltivano la loro amicizia anche al di fuori del lavoro, con cene e aperitivi tra Roma e Milano.

Nelle ultime storie Instagram pubblicate dalla Marcuzzi compare anche al Fagnani, al ristorante con lei e altri amici in comune e il tema della discussione è tra i più attuali, visto l'inizio del nuovo anno a breve: i buoni propositi.

Andiamo a scoprire quale è il buon proposito di Alessia Marcuzzi.

I buoni propositi di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha già iniziato a pensare ai buoni propositi per il nuovo anno, ma questa volta niente «ricomincerò ad andare regolarmente in palestra» o «mangerò meglio», i soliti propositi che si fanno a Capodanno.

Lei sceglie di rimettersi in gioco: «Il buon proposito per il nuovo anno, ma anche per quel che rimane del 2023, è uscire.

