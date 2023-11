Sinner, Alessia Marcuzzi da bambina rossa come Jannik. La foto virale: «Un non so che di famiglia» La showgirl attraverso un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram si è complimentata dopo la vittoria in Coppa Davis







di Cristina Siciliano L'Italia del tennis festeggia dopo 47 anni. Jannik Sinner sta spopolando ovunque e soprattutto sui social. Il tennista a Malaga ha battuto l'Australia e si è conquistato il titolo di campione del mondo. A dirla tutta prima Arnaldi ha battuto Popyrin e poi, Jannik Sinner ha vinto con Alex De Minaur. Tantissimi sono i personaggi dello spettacolo e della musica che hanno reagito alla vittoria del tennista italiano. Tra questi anche Alessia Marcuzzi la quale ha condiviso sul suo profilo Instagram un collage che mostra da un lato la foto di lei quando era piccola e dall'altro quella di Jannik Sinner bambino. Ed è impossibile non notare una grande somiglianza tra i due. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) Alessia Marcuzzi su Instagram «Un non so che di famiglia». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 13:40

