Alessia Marcuzzi, ecco il perché dell'addio a Mediaset

È stata una doccia fredda per il pubblico di Alessia Marcuzzi che, con un post su Instagram, ha deciso di comunicare il suo distacco da Mediaset. La conduttrice, da oltre 25 anni, è stata sempre seguita e apprezzata nei vari programmi che l'hanno resa celebre: da 'Colpo di fulmine', fino al 'Grande Fratello' e 'L'Isola dei Famosi'. Ma, a detta della Marcuzzi, è stata una decisione sofferta ma inevitabile: una esigenza di voltare pagina.

«La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un'urgenza di libertà». E così, dopo il post del 30 giugno pubblicato sul suo profilo per dare la comunicazione del suo addio alla rete Mediaset, ora arriva una spiegazione più dettagliata.

In una intervista a Vanity Fair, la Marcuzzi dichiara: «Quando non ti riconosci più, e non c'entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c'entri tu, è obbligatorio chiedersi: 'Che cosa vuoi diventare?'. E rispondersi.».

E continua: «Mi sono detta: 'Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?'. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c'era necessità di capire». Poi la rivelazione: «La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un'urgenza di libertà».

Accanto a lei in questo cambiamento la sua famiglia e i suoi affetti più cari, che l'appoggiano e la sostengono in questa decisione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA