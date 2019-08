Alberto Matano ricorda l'amica e collega Ida Colucci: «Sarai sempre il mio Corazón»

Luciana Littizzetto, lutto sui social: «Ciao Gigia, non ci sei più e nemmeno io»

Amavi il mare e l’estate. Te ne sei andata in questa mattina d’agosto, a pochi giorni dal tuo compleanno. Era estate, venti anni fa, quando ho incontrato il tuo bellissimo sguardo in redazione alla radio. E dal quel momento l’aria è cambiata.

Eri vita, forza, allegria, determinazione, onestà, la mia guida, il mio raggio di sole. Per me sei stata un’amica unica, un bene indescrivibile. Ora fatico a realizzare che non ci sei ma quell’aria manca già e mi sento perso. Ciao Cor Cor, Ciao Ida, sarai sempre il mio Corazon

Sabato 24 Agosto 2019, 15:34

