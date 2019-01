Peggy Guggenheim dall'arte agli amori: al Teatro Palladium di Roma "Donna allo specchio"

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il debutto al Festival di Todi, le repliche al Teatro Quarticciolo di Roma e gli applausi su e giù per l'Italia t, il trittico scenico in quattro quadri di Lanie Robertson incentrato sull'affascinante figura della più celebre collezionista di opere d'arte di sempre. A interpretare Peggy Guggenheim è l'attrice Caterina Casini, diretta da Giles Stjohn Devere Smith e in scena alAttraverso un linguaggio disinvolto e provocatorio la stessa Peggy era donna coraggiosa e trasgressiva lo spettacolo contaminato dal video-mapping racconta molto della sua vita: dai momenti drammatici della guerra alla fuga dalla Francia per le persecuzioni naziste; dai difficili rapporti con la figlia, i mariti e gli amanti, agli affari con i più importanti musei e galleristi del mondo. Com'è noto, Peggy Guggenheim comprò Palazzo Venier dei Leoni a Venezia e lì raccolse la sua straordinaria collezione darte, grazie alla sua capacità di credere in artisti che il resto del mondo ancora non aveva scoperto.