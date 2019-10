8 chiacchiere sull'evoluzione dell'uomo, la stand-up comedy di Flavio Andreozzi al Palco delle Valli

Domenica 13 Ottobre 2019, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stand-up comedy raddoppia:di nuovo in scena acon 8 chiacchiere sull'evoluzione dell'uomo, uno spettacolo scritto e diretto da. Prodotto da FMG, lo show andrà in scena dal 25 al 27 ottobre 2019 alQuesti gli orari dei tre spettacoli:Venerdì 25 ottobre 2019, ore 21.30Sabato 26 ottobre 2019, ore 21.30Domenica 27 ottobre 2019, ore 20Flavio Andreozzi con 8 chiacchiere sull'evoluzione dell'uomo, 25-27 ottobre 2019, teatro Palco delle Valli, via Valsavaranche 87, Roma