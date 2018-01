Una notte al museo stasera in tv su RaiDue: la trama del film con protagonista Ben Stiller

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La scelta di girare ben due sequel potrebbe bastare a far capire la portata del successo di 'Una notte al museo', il film con protagonista Ben Stiller in onda martedì 2 gennaio alle 21.05 su RaiDue. La fortuna di questo film, uscito nel 2006 e diretto da Shawn Levy, è merito di un cast stellare e di una perfetta commistione di generi, dalla commedia alla fantascienza, passando per l'azione.Larry Daley (Ben Stiller), un genitore separato alla disperata ricerca di soldi per ottenere la custodia del figlio, trova lavoro come guardiano notturno presso il. Il lavoro sembra piuttosto noioso e, sin dalla prima notte, Larry si addormenta. Intanto, però, intorno a lui tutto prende vita, a cominciare dallo scheletro di un dinosauro, a causa della magia causata dalla tavola del faraone Ahkmenrah, che era stata rubata dai precedenti guardiani notturni. Con l'aiuto del figlio Nick () e degli 'abitanti' del museo che hanno preso vita, tra cui Theodore Roosevelt () e Cristoforo Colombo (), Larry dovrà cercare di fermare i loschi piani dei suoi predecessori. Nel cast presenti anche