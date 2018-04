Stasera in tv, prima serata: film e programmi tv di oggi domenica 1 aprile

Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ladi, domenica, ie i programmi tv di stasera: dalla prima puntata della fiction, passando per il film, fino al consueto appuntamento con. Ecco una beve guida tv di sulla programmazione serale.. Il terzo capitolo della fiction iniziata nel 2012. Siamo di nuovo a Torino, ma facciamo un ulteriore salto avanti di dieci anni per affacciarci sugli Anni 80 con le loro mode. Anna e Vittorio si sono lasciati nel 1971: ma cosa succederà ora che lui ha deciso di tornare in Italia?La squadra viene chiamata quando i civili vengono presi in ostaggio in una rivolta carceraria. Hondo sospetta che ci sia un motivo ulteriore.. Anche quest'anno il Kilimangiaro - che come consuetudine ha attraversato per tutta la stagione in lungo e largo la nostra penisola in cerca dei borghi più affascinanti e caratteristici d'Italia - vuole decretare in una puntata speciale quale sia il più bello.Un film diretto da Richard Donner.XIII secolo. Il ladruncolo Philippe Gaston (detto le Rat, il Topo) riesce a fuggire dalle prigioni della fortezza di Aguillon poco prima della sua esecuzione; durante la fuga dalla città rischia di venire nuovamente catturato dalle guardie dello spietato Vescovo ma in suo aiuto accorre l'ex capitano della guardia Etienne Navarre che, battendosi contro i suoi vecchi soldati, lo porta al sicuro.. penultimo episodio della serie di film di Don Camillo e Peppone, diretto da Luigi Comencini.alle elezioni amministrative Peppone viene rieletto sindaco con una maggioranza schiacciante. Durante il discorso di ringraziamento, Peppone presenta due novità: la prima è un trattore generosamente donato dal kolchoz russo di Brezwyscewski, e la seconda è la decisione di gemellare il paese emiliano con quello russo.. Un film d'azione del 1986, diretto da Tony Scott.Tom Cruise interpreta il tenente Pete "Maverick" Mitchell, un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy). A lui ed al suo Navigatore Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards) viene offerta la possibilità di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun.. Un film del 2013 diretto da Jean-Pierre Jeunet.T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba, che vive nel Montana con la sua famiglia, composta dal padre cowboy, la madre entomologa, la sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America e il gemello eterozigote Layton.. Un film del 1989 diretto da Carlo Verdone.Il commissario di polizia Carlo Vinciguerra indaga su un traffico di droga che lo porta ad effettuare una retata a casa di Rosanna Clerici, ex tossicodipendente: arresta la donna e altre persone, ma da una stanza sbuca il piccolo Giulio, figlio di Rosanna.Un film diretto da Darren Aronofsky.La storia narra la celebre impresa biblica compiuta dal patriarca Noè scritta nel libro della Genesi dell'Antico Testamento, che prevede la costruzione di un'imponente arca allo scopo di salvare il destino di tutti gli uomini giusti dal diluvio universale progettato da Dio.. Antonino Cannavacciuolo, perfetto erede italiano di Gordon Ramsay, è pronto a riportare ordine fuori e dentro la cucina e a dare validi suggerimenti a ristoratori disperatamente bisognosi di aiuto.. Un programma di Massimo Giletti che mette al centro della scena i temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.