Gomorra (film), questa sera in tv martedì 20 febbraio: il film tratto dal libro-scandalo di Roberto Saviano

Va in onda questa sera, martedì, alle oresuil film, una pellicola diretta dae ispirata all'omonimo best seller diVEDI ANCHE--->Soldi, potere e sangue in una realtà estremamente complessa e violenta localizzata nella provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe. Quasi sempre le persone di queste zone non possono scegliere, ma devono obbedire alle ferree e spietate regole del Sistema, la Camorra.Gomorra è un viaggio nel mondo criminale degli affari che parte dalle merci, passa per gli uomini e le donne di tutto il mondo, e torna inevitabilmente sul valore delle cose e sul potere del denaro.Le merci sono le più diverse, ma tutte sono sinonimo di denaro: pezzi di plastica, abiti griffati, videogiochi, orologi arrivano al porto di Napoli per essere stoccate e occultate.E le merci ormai defunte, che da tutta Italia e da mezza Europa arrivano in queste terre fiaccate dalla malavita, sotto forma di rifiuti tossici, vengono abusivamente "sversate" nelle campagne campane, dove avvelenano, tra gli altri, gli stessi boss che su quei terreni edificano le loro immense ed hollywoodiane dimore.