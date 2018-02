Cosa c'è stasera in tv, martedì 20 febbraio: film e programmi, le anticipazioni

Gomorra (film), la trama.

Martedì 20 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, oggi martedì. Dalla nuova stagione con la fiction, passando per il film, fino al consueto appuntamento con la trasmissione, condotta da Giovanni Floris: ecco la guida tvdi Leggo sulla programmazione serale.VEDI ANCHE --->. Una commedia sentimentale ambientata a Roma che racconta le vicende di Orlando Mieli e Angelica Camilli e delle loro vivaci famiglie.Sono passati circa due anni e mezzo da quando abbiamo lasciato Angelica () e Orlando () felicemente innamorati e spensierati. Adesso li ritroviamo alle prese con le difficoltà della vita quotidiana: quattro adolescenti irrequieti da gestire e il nuovo arrivato, il piccolo Andrea. Poi il lavoro, che è sempre più difficile da conciliare con gli obblighi famigliari; le bollette, sempre più alte e gravose; la convivenza, che si fa sempre più complessa e litigiosa. L’unica coppia felice in casa sembra quella formata da Umberto e Laura, anche se lui inizia ad accusare la convivenza e si chiede se, dopo due anni di fidanzamento in casa, alla giovane età di diciassette anni, non si stia perdendo il bello dell’adolescenza. Bea intanto ha trovato un nuovo ragazzo, Simone, soprannominato “Elfo domestico” perché fa tutto quello che lei gli chiede.Angelica è costretta a sottoporsi a una biopsia per scongiurare la presenza di un linfoma. È molto preoccupata, ma decide di tenere questo segreto per sé e non dire niente a nessuno finché non avrà la certezza dei risultati. Il suo comportamento tuttavia mette in guardia Orlando che inizia a sospettare che Angelica abbia un amante. Questo dubbio è stato incoraggiato da Guido (), ancora ferito dall’abbandono della moglie.Alla ricerca di qualcosa che lo appassioni da cui ripartire, Guido ha deciso di aprire un locale tutto suo e quella sera ci sarà l’inaugurazione dell’Antiqua Roma.Pietro () invece ha trovato una casa che gli sembra perfetta e vuole andare a trattare sul prezzo, mentre Nunzia (), che ha deciso di iscriversi alla facoltà di Architettura, sostiene il suo primo esame.. Il varietà televisivo italiano tratto dal format francese di TF1 Vendredi, tout est permis.Tornacon il comedy show che fa divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa. In questa terza edizione, tanti nuovi giochi e il ritorno dell’ormai famoso “La stanza inclinata”. Lo spirito festoso del format – Anything Goes, grande successo in tutto il mondo - torna quindi a contagiare l’Auditorium Rai di Napoli con un programma dove l’unica regola è quella di divertirsi, con un pizzico di follia.. Il programma di approfondimento condotto daBianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.. Un film diretto dae interpretato daLara Croft (Angelina Jolie) è nata in una benestante famiglia ed ha frequentato le scuole più prestigiose. Ama viaggiare nei posti più pericolosi e misteriosi del mondo alla ricerca di tesori, tombe e civiltà sepolte.Parla perfettamente molte lingue, ed è ben addestrata al combattimento corpo a corpo e all'utilizzo delle armi da guerra. Ma ora l'aspetta una sfida d'eccezione: trovare le due metà di un antico manufatto perduto nello spazio e nel tempo: possederlo infatti significa aver poteri illimitati, ma prima di arrivare a questo deve sconfiggere una potente e pericolosa società segreta. Il destino dell'umanità è dunque nelle sue mani.. Il reality show condotto daCon una nuova aurora ecco arrivare sulle due spiagge anche le divise per la prova che decreterà chi si contenderà il ruolo didurante la puntata di martedì. Amaurys Pérez, Franco Terlizzi e Filippo Nardi, essendo in nomination, non potranno partecipare. Amaurys, deluso e nervoso, spera che esca presto il sole per consolarsi con una nuotata.. Il quinto film della fortunatissima saga Harry potter.Voldemort () è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Cornelius Caramell (), potente Ministro delle Istituzioni Magiche, è deciso a mettere a tacere coloro che oseranno affermare il contrario. Harry (), dopo essere sopravvissuto all'attacco dei Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato la magia in presenza di un babbano. Ma la testimonianza in tribunale di Silente permette a Harry d'essere reintegrato nella scuola. Il mago poi sarà introdotto alla conoscenza dell'Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici storicamente avversari di Voldemort.Mentre l'oscuro signore chiama a raccolta vecchi servitori di pura ascendenza per impossessarsi della profezia, gli uomini di Silente () cercano di contrastare il potere malvagio dei Mangiamorte e quello politico-amministrativo di Caramell (), che si ostina, ottussamente, a negarne il ritorno.Silente alla fine viene cacciato dalla presidenza di Hogwarts, e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo.. Un film diretto daDurante un'operazione del COS (il Comando delle Operazioni Speciali) in Kossovo, un pericoloso criminale di guerra serbo viene catturato.Allo stesso tampo, Elsa Casanova () una coraggiosa giornalista francese che lavora a Kabul, viene fatta prigioniera insieme al suo interprete Amin, mentre è impegnata con un reportage sulla condizione della donna in Afghanistan. I rapitori appartengono ad un gruppo di talebani, il cui capo () mette in rete un video con il quale fissa la data di esecuzione della donna. Una squadra di commando di sei uomini, Kovax (), Lucas (), Tic Tac (), Marius (), Victor () ed Elias (), è prima inviata in Afghanistan per effettuare una ricognizione, poi dati i tempi ristretti le viene assegnato il compito di squadra di salvataggio.. Un film diretto da, ispirato all'omonimo best seller diSoldi, potere e sangue in una realtà estremamente complessa e violenta localizzata nella provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe. Quasi sempre le persone di queste zone non possono scegliere, ma devono obbedire alle ferree e spietate regole del "Sistema", la Camorra.Gomorra è un viaggio nel mondo criminale degli affari che parte dalle merci, passa per gli uomini e le donne di tutto il mondo, e torna inevitabilmente sul valore delle cose e sul potere del denaro.Le merci sono le più diverse, ma tutte sono sinonimo di denaro: pezzi di plastica, abiti griffati, videogiochi, orologi arrivano al porto di Napoli per essere stoccate e occultate.E le merci ormai defunte, che da tutta Italia e da mezza Europa arrivano in queste terre fiaccate dalla malavita sotto forma di rifiuti tossici, vengono abusivamente sversate nelle campagne campane, dove avvelenano, tra gli altri, gli stessi boss che su quei terreni edificano le loro immense ed hollywoodiane dimore.. Un programma televisivo ideato, realizzato e condotto daIn vista delle elezioni politiche del 4 marzo Pif torna nei panni del testimone e incontra tutti gli esponenti delle forze politiche: ci presenteranno il loro programma elettorale e il loro punto di vista sul paese. Si parte con(ore 21.15), poi ci saranno(22.15). Nella terza puntata toccherà a, mentre la quarta è stata affidata a Mauro Casciare che intervisterà tutta una serie di candidati di partiti minori, dadiha risposto «No, grazie» e conci sarà un nuovo tentativo.. Un film diretto da, tratto dall'omonimo libro diIl film, ambientato alla metà degli anni settanta, racconta episodi di vita quotidiana che coinvolgono clienti abituali e avventori di un modesto bar della provincia bolognese.Da una gita fuori porta per pranzare in un angusto agriturismo consigliato da uno dei clienti, a sfortunate trasferte per seguire il Bologna, fino ai racconti delle gesta di improbabili e surreali campioni sportivi, per poi concludere con la classica riffa natalizia organizzata dal gestore: a far da cornice a tutto ciò c'è sempre il Bar Sport.. Il programma di approfondimento politico condotto daIn vista delle elezioni politiche del 4 marzo, Giovanni Floris intervisterà i principali protagonisti della campagna elettorale. Ospiti della scorsa puntata sono stati:del M5S,di Liberi e Uguali,del Pd, il direttore de Il Fatto Quotidiano, docente Università Cattolica e Bocconi, il direttore del tg4, i giornalistide La Repubblica edel Corriere della Sera,di + Europa,di Insieme, la presidente Colap, il musicista e compositore, il presidente di Ipsos. La copertina è di