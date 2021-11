'Un Professore', la serie di Rai 1. Gassmann: «Avrei voluto un professore così»

Alessandro Gassmann è protagonista della serie di Rai 1 "Un professore" diretta da Alessandro D'Alatri. L’attore è Dante Balestra, un prof di filosofia anticonformista e affascinante che insegna in modo eccentrico il pensiero dei grandi filosofi e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa. Grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro e gli altri grandi pensatori non sono capitoli di polverosi manuali di filosofia, ma compagni di viaggio che aiutano a risolvere i piccoli e i grandi problemi della vita. « La grande forza di questo personaggio è il fatto che non si pone al di sopra dei suoi allievi, ma diventa un loro amico » racconta Gassmann a Leggo. « Credo che una delle mansioni principali di un professore sia di levarsi dalla cattedra, mettersi seduto al banco e cercare di capire con chi ha a che fare. Se avessi avuto un professore come il mio personaggio non avrei fatto la pessima esperienza scolastica che ho avuto: ero la pecora nera della classe, un bullo, capra, scemo e antipatico. Mi sarebbe piaciuto tanto avere un professore così ». Le prime due puntate della serie "Un professore" arrivano l'11 novembre in prima serata su Rai 1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 19:41

