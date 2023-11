Peter White, morto a 86 anni l'attore della serie tv “La valle dei pini”. L'annuncio di Kathleen Noone

di Tommaso Cometti

Peter White è morto mercoledì 1 novembre nella sua casa di Los Angeles all'età di 86 anni, in seguito ad un melanoma. L'attore statunitense ha interpretato Lincoln Tyler nella soap opera "La valle dei pini" per oltre quattro decenni e ha recitato nella produzione teatrale originale e nell'adattamento cinematografico di "Festa per il compleanno del caro amico Harold" (1970) di William Friedkin. L'annuncio della scomparsa è stato affidato a "The Hollywood Reporter" dalla sua collega sul set di "La valle dei pini", Kathleen Noone (Ellen Shepherd Dalton nella soap).

La carriera

Volto popolare di tanti telefilm, l'attore ha recitato anche nelle soap "Dynasty" (Bill Rockwell) e "Dallas" (il banchiere Ellis Newton). White ha interpretato per la prima volta Lincoln Tyler, figlio della severa matriarca della soap "La valle dei pini", Phoebe Tyler (Ruth Warrick), dal 1974 al 1980 - è stato il terzo attore nel ruolo, a cominciare da James Karen - poi è tornato per lunghi periodi nel 1981, 1984, 1986, 1995 e 2005.

White ha interpretato il ruolo di Alan McCarthy in "Festa per il compleanno del caro amico Harold", che debuttò a off-Broadway al Theatre Four nell'aprile del 1968.

