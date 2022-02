Beppe Vessicchio stasera ci sarà: dirigerà Le Vibrazioni sul palco di Sanremo

Beppe Vessicchio tornerà a Sanremo questa sera. Il direttore d'orchestra più celebre e amato era rimasto in isolamento a causa del Covid e non aveva potuto prendere parte alle prime serate. Oggi, come confermato dal vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, tornerà all'Ariston e dirigerà Le Vibrazioni come da programma. «Beppe Vessicchio ci sarà, ma fate finta di non saperlo», ha detto a margine della conferenza stampa. La sua assenza era diventata un piccolo caso la prima sera del Festival. Era noto che avesse avuto il Covid, ma nelle ore precedenti all'inizio della kermesse era stata annunciato che fosse tornato negativo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 16:46

