Sanremo 2024, quanto costa un biglietto? Da 110 ai 730 euro per una poltrona: l'elenco completo dei prezzi

Redazione web

Manca meno di un mese all'evento più atteso della musica e della televisione italiana: Sanremo 2024. Per assicurarsi una poltrona, il 23 gennaio ci sarà il click day per i biglietti di Sanremo. Dalle 9 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, per le 5 serate del 74° Festival della Canzone Italiana, a Sanremo da martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata finale), con un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona.

I prezzi

Per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea hanno i seguenti prezzi: costano 200 euro ognuno; 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale.

Come acquistare i biglietti

Per procedere all'acquisto sarà necessario registrarsi sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com mediante inserimento dei dati dell'acquirente: e-mail; inserimento di una password; nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d'identità (fronte e retro del documento su un unico file). L'acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito. Una volta completato l'acquisto, il biglietto «digitale» verrà inviato all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione e resterà comunque disponibile nella sezione «Il mio profilo».

In caso di problemi

In caso di problemi di ricezione dell'e-mail e/o download dei biglietti singoli, potrà essere inviata una mail a: festivalsanremoticket aristonsanremo.com Per l'acquisto dei biglietti da parte degli utenti portatori di disabilità motoria si rimanda alla sezione «dedicata» del sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com Tutti i biglietti del 74° Festival della Canzone Italiana saranno nominativi con l'indicazione, sul «biglietto digitale», di nome, cognome, luogo e data di nascita.

L'ingresso: come funziona

L'ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d'ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d'identità inserito in occasione della registrazione.



Il concorso per la finalissima

Quest'anno è poi possibile provare a vincere un ingresso gratuito alla serata finale. «Vuoi essere tra i quattro fortunati giovani che saranno ospiti alla serata finale?», si legge in una nota sul sito Rai. «Sei nato tra il 1994 e il 2007 e sei un abbonato Rai o figlio o nipote di un abbonato? Scrivi una e-mail entro il 10 gennaio 2024, a iniziativasanremo.canone@rai.it. Per i requisiti di partecipazione, vai al sito www.canone.rai.it»

