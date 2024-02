Fiorella Mannoia reagisce (a modo suo) al video della bestemmia: «Orgogliosa e canto» stavolta non lascia dubbi

di Redazione web

Fiorella Mannoia canta con la sua solita voce fantastica e in modo impeccabile la sua Mariposa, il brano in gara a Sanremo 2024 che è certamente tra i più apprezzati in questa edizione del Festival. Ma due sere fa sui social era diventato virale uno spezzone del brano da cui qualcuno aveva azzardato che la cantante avesse bestemmiato: un'idea impensabile se si pensa allo stile sempre elegante di Fiorella, ma sappiamo che sui social c'è spesso del genio ma a volte qualcosa in meno.

La Mannoia nella terza serata del Festival, giovedì 9 febbraio, torna a cantare la sua canzone e stavolta fa vedere che quelle allusioni non deve averle apprezzate: scandisce perciò per bene per tre volte il suo «orgogliosa e canto» nel ritornello del pezzo. Tutto è bene quel che finisce bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 01:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA