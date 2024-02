Sanremo 2024, il podio azzeccato in pieno da due big in gara: ecco chi sono

di Alessia Di Fiore

Chi ha seguito Sanremo sa perfettamente che la 74esima edizione del Festival è stata vinta da Angelina Mango e che sul podio hanno occupato la seconda e terza posizione Geolier e Annalisa, ma quello che il pubblico non sa è che qualcuno potrebbe aver previsto tutto. E no, stavolta non si tratta dell'intelligenza artificiale.

Poche ore prima della finale, la rivista Rolling Stones, ha interrogato i Big in gara chiedendo di fare delle previsioni sui primi tre classificati e semrerebbe che due dei 30 cantanti in gara ci abbiano azzeccato.

Si tratta di Gianluca Ginoble de Il Volo e dei BNKR44, che avevano previsto sarebbe stata proprio Angelina Mango a vincere Sanremo, seguita da Geolier e Annalisa.

Ovviamente anche altri artisti avevano indovinato chi sarebbe stato a vincere la kermesse, ma gli unici a indovinare il podio esatto e nel corretto ordine sono stati loro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA