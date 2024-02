Sanremo 2024, Eros Ramazzotti fa un appello per i 40 anni di Terra promessa: «Per i bambini che non la vedranno mai: basta guerra»

di Redazione web

«Quasi 500milioni di bambini vivono nel conflitto, altri non vedranno mai la terra promessa. Basta guerra, basta sangue, pace». Eros Ramazzotti lancia un messaggio di pace dal palco della 74esima edizione di Sanremo, dove è ospite per celebrare i 40 anni della sua Terra Promessa.

Sanremo 2024, la diretta della terza serata

Il cantante romano torna a Sanremo e l'accoglienza è calorosissima. Mentre canta il suo successo, platea e galleria si alzano in piedi a ballare, un trenino circola nei corridoi della platea, e in galleria viene inquadrato un cartello: «Eros, noi saremo sempre i ragazzi di oggi».

Terra Promessa prosegue poi, su richiesta del cantante, a cappella con i coristi dell'orchestra, in un momento emozionante in cui il pubblico segna il tempo con le mani e Ramazzotti ricorda i bambini in guerra. «Quasi 500 milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa -dice-Basta sangue, basta guerre.

La frecciatina a John Travolta

Poi entra AMadeus e Ramazzotti scherza. «Mi fate fare il ballo del qua qua pure a me?», ride, riferendosi alle polemiche dopo l'ospitata di John Travolta. E il conduttore, che non nasconde una certa delusione nei confronti dell'atteggiamento dell'attore hollywoodiano, risponde: «Forse saresti stato più simpatico».

