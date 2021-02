Operazione televoto per Sanremo. Così Ghemon ha ironicamente chiamato la sua finta campagna per la raccolta dei voti mostrando sui social una serie di video divertenti in cui si ingegna per avere qualche voto in più per poter andare dritto alla vittoria nel corso della kermesse canora.

L'artista avellinese salirà sul palco dell'Ariston con la sua canzone “Momento Perfetto”, ma come lui stesso dice nei video per Sanremo è bene studiare una strategia precisa e non lasciare nulla al casa, così inizia a contattare ex, amici e chiunque conosca o abbia conosciuto in tempi passati per chiedere che votino lui durante la competizione. «Ciao sono Ghemon, l’amico di Gianluca, abbiamo giocato insieme a calcetto una volta: sto chiamando un po’ di amici per darmi da fare con il televoto», dice l’artista in una chiamata a un conoscente al quale chiede di votare per lui. «Guarda posso dirlo sul gruppo WhatsApp del catechismo di mio figlio, ma sei disponibile anche per feste di compleanno?», chiede l’interpellato, «Disponibilissimo!», risponde Ghemon.

In un altro video chiama una ex, una donna con cui è uscito 16 anni fa per un paio di settimane e alla quale chiede il suo voto e lei replica: «Sì beh mi posso vantare con le amiche di essere uscita con uno famoso. Possiamo fare un gruppo con le amiche mie, tipo "pazze per Maluma", che ne pensi?», e Ghemon: «Perfetto, mi diocono spesso anche che somiglio a Maluma».

