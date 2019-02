Virginia Raffaele con le imitazioni travolge Sanremo: da Malika Ayane a Fiorella Mannoia

Sanremo 2019, diretta finale: si balla all'Ariston con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi. Standig ovation per Virginia Raffaele Risate e applausi per il numero

L'Ariston è in tutto piedi per Virginia Raffaele, nella prima esibizione veramente convincente sul palco dell'Ariston: in prima fila, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il presidente Marcello Foa e la direttrice di Rai1 Teresa De Santis. È la Virginia Raffaele che il pubblico aspettava: elegantissima, propone un medley travolgente in cui presta voce e mimica a Malika Ayane, Patty Pravo, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia e, naturalmente, Ornella Vanoni: «Diomani è un altro giorno, però gratis mai più», conclude, riprendendo il monito dell'artista alla Rai sull'ospitata "aggratis".