Sanremo 2019, la scaletta della finale: primo Daniele Silvestri, Motta canta alla fine

Sanremo 2019, questo l'ordine di uscita degli artisti in gara stasera per il gran finale del Festival e la proclamazione del vincitore:



DANIELE SILVESTRI - Argentovivo

ANNA TATANGELO - Le nostre anime di notte

GHEMON - Rose viola

NEGRITA - I ragazzi stanno bene

ULTIMO - I tuoi particolari

NEK - Mi farò trovare pronto -

LOREDANA BERTÈ - Cosa ti aspetti da me

FRANCESCO RENGA - Aspetto che torni -

MAHMOOD - Soldi

EX-OTAGO - Solo una canzone

IL VOLO - Musica che resta

PAOLA TURCI - L’ultimo ostacolo

THE ZEN CIRCUS - L’amore è una dittatura -

PATTY PRAVO con BRIGA - Un po’ come la vita

ARISA - Mi sento bene

IRAMA - La ragazza con il cuore di latta

ACHILLE LAURO - Rolls Roys

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI - Un’altra luce -

FEDERICA CARTA E SHADE - Senza farlo apposta

SIMONE CRISTICCHI - Abbi cura di me

ENRICO NIGIOTTI - Nonno Hollywood

BOOMDABASH - Per un milione

EINAR - Parole nuove

MOTTA - Dov’è l’Italia

